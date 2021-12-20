涉殺妻兒韓商收押亡　死因庭裁死於自殺　以布條勒斃自己 (16:23)

死因裁判官周慧珠此前引導3男2女陪審團時表示，可以考慮事主是「死於自殺」或「死因存疑」。另周官總結證供時稱，警方2018年1月接報一宗謀殺案，事主涉殺死其妻兒被捕。事主送院後，出現言語障礙、失禁、瞳孔收縮等情況，血液酒精含量超出約3倍。其後事主曾還押於小欖及荔枝角收押所。與事主作數次會面的精神科醫生鄧宛兒則稱，事主沒有顯示出自殺念頭。

同年4月16日早上，有懲教人員發現事主打側躺在牀上，呼叫他時沒有反應，亦有職員看到其左手手腕被牀單織成的繩纏着，另一端則綁着左邊牀腳；為事主急救時，他已沒有心跳及脈搏。另有囚友認為，事主父親沒有探訪，令事主產生自殺念頭；有警員發現事主囚室中的筆記本，事主稱自己雖生猶死、強顏歡笑，對生活感疲憊。

周官引導時稱，事主的死因為勒斃，並非由疾病導致，陪審團考慮他死於自殺時可採納相對可能性的標準，一旦不接納事主的筆記本、懲教或法醫等證據，則可裁定存疑。

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