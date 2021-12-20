國務院《一國兩制下香港的民主發展》白皮書　稱新選舉制度優化港民主　為雙普選創造有利條件【附白皮書全文連結】 (11:25)

白皮書稱，中國共產黨和中央政府依照憲法和《基本法》，作出對香港行使全面管治權、完善及實施相關制度機制的重大決策，推動建立健全香港維護國安的法律制度和執行機制，完善香港特區選舉制度，堅定落實「愛國者治港」原則，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，推動香港特區民主發展重回正確軌道。

白皮書並稱，今次選舉具政治包容性、不是「單聲道」，候選人來自不同政治團體、政治派別；具公平競爭性，全部90席位都有競爭，沒有人自動當選。白皮書指出，香港過去長時期盲目從形式上追求西方式民主，實際上帶給香港的是分化惡鬥、社會失序、經濟失衡、管治失效，新選舉制度使選舉回歸良性、理性、平等、乾淨競爭，真正體現選舉本意。

白皮書指出，完善後香港特區選舉制度全面準確貫徹「一國兩制」方針和基本法，既堅持「一國」原則，又尊重「兩制」差異；既充分體現「愛國者治港」原則要求，修補了選舉制度的漏洞和缺陷，又做到包容開放；既保證廣泛參與，又體現均衡參與；既發展選舉民主，又加強協商民主；既維護了政權安全，又有利於提高治理效能。

國務院《一國兩制下香港的民主發展》白皮書全文

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