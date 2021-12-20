立法會選舉‧選委會界別｜票后梁美芬稱關注地區問題　刁勝洪最低票落選 (05:05)

以最低票落選的刁勝洪表示，作為基層能參與選舉，已經是選舉制度的一大進步，盼未來立法會議員務實論政，「作為基層，不希望議會吵吵鬧鬧」。刁勝洪是獨立候選人，認為無政黨支持帶來一定困難，被問當選者缺乏基層是否不是「五光十色」，他表示不認同，競選期間基層問題多人關注，盼當選人「說到做到」。至於會否再參選，他說遲一點再考慮。

民建聯派出6人參選選委會界別，當中5人當選，其中由地區直選轉跑道的民建聯副主席張國鈞以1342票，在該界別所有候選人中排名第二，他稱團隊的競選承諾將在新議會一一兌現。他又表示，選舉制度的優劣並非要確保某些人當選，而是視乎他們可否參選，再按公平制度給選民選擇。至於民建聯選委會界別團隊中唯一落選的陳凱榮是最年輕的候選人，他說當選者中有代表年輕人的聲音，不認同其落選會令議會失去年輕人聲音。

以1339票第三高票當選的教聯會副主席鄧飛表示，開心之餘，也感到責任重大，自己無立法會議員經驗，亦沒有政治參選背景。他說未預料過可獲得這麼高票數，認為反映各選委界別代表的社會對教育有很高期望及要求。他稱進入議會後，首要工作將與教育相關，希望重建社會對教師信心，提高香港教育水平等，但認為當務之急是通關，以及本地23條立法。

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