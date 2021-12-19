立法會選舉｜福田口岸近千人排隊等過關　排隊20分鐘投票僅5分鐘 (15:43)

本報記者出境時，深圳一側口岸只得人工櫃檯，但查驗速度快，海關人員主動說粵語。香港一側口岸則有近千人等候過關，人龍幾乎排到跨境通道中線。投票的人以年輕人及中年人為多，當中有同行的三五好友，一邊排隊一邊討論各自選區的候選人，又對未能通關大吐苦水。少數投票市民略有微言，表示有朋友今早6時駕車去羅湖，8時許完成投票，未料福田最多人。

港人稱兩年無過關 「身分證都唔記得點擺」

記者輪候約20分鐘後到達香港口岸，有港人使用e道時遇到阻滯，需要職員幫手，笑稱「兩年無過關，身分證都唔記得點擺了」。過關後即到票站，票站一旁放有候選人介紹，職員檢查身分證、發放選票和印章，介紹投票流程後，即另有職員指引記者前往投票區和票箱，全程僅6分鐘。

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