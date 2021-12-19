銅鑼灣站實施人流管制　巴士郊區線排長龍　市民放棄行山：鼓勵跨區反阻投票 (14:30)

本報記者到筲箕灣巴士總站觀察，發現前往石澳的新巴9號線巴士大排長龍，多名職員在現場維持秩序，數十名乘客正候車前往石澳及鶴咀。市民陳小姐及王先生本結伴前往石澳行山，惟抵達巴士站眼見大排長龍，準備打退堂鼓離開，改為到其他地方逛街，「人多得太誇張，覺得好恐怖，驚上到去（山上）劏房咁」。二人均認為免費搭車措施不但無助增加投票率，反而會減少投票人數，「你真係投票就唔會跨區，佢（措施）鼓勵咗跨區，點會投票」。

鑽石山港鐵站外巴士總站亦有市民排隊搭巴士前往西貢，莫生莫太一家6口從屯門搭一小時巴士，到鑽石山巴士站轉乘九巴96R線前往西貢黃石碼頭遊玩。莫太表示，因黃石是禁區，不能駕車前往，又得悉今日免費乘車，特意與丈夫計劃好今日行程前往黃石碼頭郊遊，笑言無計算今日節省多少車資。

吳小姐與李先生從屯門乘搭港鐵到銅鑼灣，吳小姐稱會先在附近用膳，之後到逛維園工展會，她稱免費乘車措施方便市民投票，亦方便市民出門，稍後或會再去其他地方遊玩。她又稱站內外均見到大量市民，港鐵亦有廣播提醒市民使用其他出口出入。