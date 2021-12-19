立法會選舉｜截至晚上8時半累積投票率27.92%　低於2016年同時段47.83%（不斷更新） (21:38)

【21:38】截至晚上8時30分，地區直選累積投票率為27.92%，低於上屆（2016年）同時段的47.83%；累積投票人數為1,248,648人，上屆同時段為1,807,380人。

【20:27】截至晚上7時30分，地區直選累積投票率為26.49%，低於上屆（2016年）同時段的43.60%；累積投票人數為1,184,829人，上屆同時段為1,647,843人。

【19:38】截至晚上6時30分，地區直選累積投票率為24.99%，低於上屆（2016年）同時段的39.55%；累積投票人數為1,117,549人，上屆同時段為1,494,529人。

【18:50】截至下午5時30分，地區直選累積投票率為23.12%，低於上屆（2016年）同時段的35.30%；累積投票人數為1,033,968人，上屆同時段為1,334,042人。

【17:45】截至下午4時30分，地區直選累積投票率為21.02%，低於上屆（2016年）同時段的31.16%；累積投票人數為940,327人，上屆同時段為1,177,489人。

【16:30】截至下午3時30分，地區直選累積投票率為18.77%，低於上屆（2016年）同時段的26.93%；累積投票人數為839,563人，上屆同時段為1,017,884人。

【15:50】截至下午2時30分，地區直選累積投票率為16.66%，低於上屆（2016年）同時段的22.90%；累積投票人數為745,212人，上屆同時段為865,476人。

【15:05】截至下午1時30分，地區直選累積投票率為14.39%，低於上屆（2016年）同時段的18.88%；累積投票人數為643,603人，上屆同時段為713,452人。

【12:22】截至上午11時30分，地區直選累積投票率為9.35%，低於上屆（2016年）同時段的11.05%；累積投票人數為418,061人，上屆同時段為417,481人。

【12:05】截至上午10時30分，地區直選累積投票率為6.36%，低於上屆（2016年）同時段的7.12%；累積投票人數為284,294人，上屆同時段為269,046人。

【11:29】截至上午9時30分，地區直選累積投票率為3.18%，低於上屆（2016年）同時段的3.73%；累積投票人數為142,304人，較上屆同時段多1378人，上屆同時段為140,926人。

各區地方直選、功能界別及選委會界別投票率詳情可參考選舉事務處網站。

2021年立法會選舉 相關連結：

立法會選舉2021專輯：bit.ly/3doAWit

立法會選舉各界別候選人名單

投票須知｜票站開放至晚上10時半 選票正面向下入票箱毋須對摺【附投票程序短片連結】