立法會選舉｜狄志遠：投票率三成五以上才有利非建制選情 (18:32)

狄志遠稱，今屆選舉氣氛的確較淡薄，但最近兩日氣氛有改善，社會多了聲音討論。他認為只要有一半民主派支持者投票，非建制派很大可能當選，而他「相信民主、相信選民智慧」，又說上屆區議會選舉投票率亦高出預期，故現階段難以估算投票率，不會因最近的民調而對選情失望。

被問到近日全國僑聯副主席盧文端呼籲建制派支持者投票給非建制，對其選情會否有幫助，狄志遠強調「我哋不靠呢啲」。同場的新界西北候選人黃俊瑯則稱，如非建制派當選，是全靠民主派選民，而不是外界評論，又說「盧先生都未必動員到民主派出來投票」。不過，狄志遠亦透露，有建制派核心人物近日主動向他表示將投票給他，認為非建制派亦值得支持，故感覺今次選舉兩邊陣營均「自由搏擊」，鐵票效應影響或較小。

新界西北候選人尚有實政圓桌田北辰、民建聯周浩鼎；社福界候選人尚有民建聯朱麗玲及葉湛溪。

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