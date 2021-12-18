兩黃店食客無掃「安心」被罰停晚市　泰菜店：警一嚟就知邊個冇嘟 (16:14)

本報正向警方查詢。

食肆「泰COOL」在facebook專頁指，昨晚有超過30名警員及食環處人員「衝上」位於油麻地彌敦道483-485A一樓的分店，指他們「一嚟到就知道邊個客人冇嘟」，其後再發現另外兩名年青客人「啱啱嚟到準備坐低」就被票控，引述警方稱「一定要入門口之前掃」，呼籲同業小心。

分店負責人蘇小姐指，其中一名女子昨晚8時許到店，比同檯另外兩人遲，該女子甫坐下不足1分鐘，就有大批警員及食環署人員衝入餐廳，指該名「食客」並無掃瞄二維碼，但看不到她有否被票控，只目睹警員向兩名坐得較近門口的食客發告票。蘇小姐指，不揣測當局行動是否故意針對或動機為何，但聖誕、新年檔期暫停晚市堂食，損失暫時大得難以估計。

位於旺角洗衣街的「黃店」光榮冰室昨晚在facebook連發多個帖文，稱有食環及警員到場巡查，當時餐廳內滿座，並發現其中一名男食客未有掃瞄「安心出行」二維碼被票控。該店質疑為何該「食客」進店後坐在近後側門一個最易避過員工檢查的位置，又指警方在該食客到場後20分鐘內到場，形容當局巡查的時間「如此精準」。其後該店翻查閉路電視片段後，發現被票控的食客與另一人同行，其中一名食客有掃二維碼，另一人則佯作在找電話，其後將已掃碼的電話放入另一人背囊，該人再向職員出示已掃碼的手機。

兩間食肆均因違規，被罰今日起14日需於下午6時後暫停提供晚市堂食，即至2022年1月1日才能恢復，其餘時間亦最多只能二人一檯。記者今午再到兩間食肆觀察，店員均非常主動提醒食客必須掃瞄二維碼，並會逐一檢查方讓食客進入餐廳。