立法會選舉｜廉署通緝張崑陽、羅冠聰等5人　涉煽惑他人不投票 (14:08)

廉署表示，早前就有人涉在立法會換屆選舉違反《條例》第27A條展開調查，並就調查結果向律政司徵詢法律意見，有關法律意見認為有足夠證據向5人作出檢控。

5人當中，張崑陽、李家偉、劉珈汶及李軒朗涉藉公開活動作出非法行為，於12月16日透過社交媒體平台廣播4人之間的討論，煽惑他人在立法會選舉不投票。張崑陽另涉於12月15日在其兩個社交媒體專頁展示兩篇帖文，煽惑他人不投票。張崑陽，李家偉、劉珈汶及李軒朗涉違反《條例》第27A（1）條，面對一項控罪；張崑陽另面對兩項相類罪行。

羅冠聰則涉嫌於或約於12月3日藉公開活動作出非法行為，即在一個網上會議發言，煽惑他人在立法會選舉中不投票，違反《條例》第27A（1）條，面對一項控罪。

廉署表示，因該5人已離港，廉署今早及昨午（17日）分別向裁判法院申請手令通緝5人歸案，並獲裁判官簽發有關手令。

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