涉發帖號召「平安夜革命」被控煽惑非法集結　患自閉症送貨員申保釋被拒 (13:11)

被告陳泰森（22歲）出庭時將右手握拳放在心口位置。控罪書顯示，本案由警方國家安全處負責。

控罪指出，被告今年12月13日在香港煽惑他人參與非法集結，以及於今年9月24日、10月1日、10月10日、10月24日、11月7日及12月8日，在「連登討論區」發布共6則帖文，具意圖引起憎恨或藐視中央機關或香港政府或激起對其離叛、引起對香港司法的憎恨，及引起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項等。

控方表示，除了控罪涉及的帖文，警方從被告的手提電話及電腦發現約9000則類似帖文，需時檢驗帖文，以調查被告會否牽涉更多控罪。控方又稱，警方在被告寓所找到示威者常見的裝備，亦檢獲一把疑似仿製槍，故控方申請將案件押後8星期，以待警方調查。

辯方提出保釋申請，惟署理總裁判官羅德泉表示，不認為被告獲得保釋後，不會作出危害國安的行為，故拒絕被告保釋外出。