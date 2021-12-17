中大研究：晚期子宮或膀胱下垂　陰道網片修補術復發率低 (22:13)

骨盆底器官如子宮若出現脫垂，可造成患者行動時不適或痛楚，若屬膀胱脫垂則影響排尿，一般患者可藉手術吊高下垂器官，嚴重者或需用網片承托器官，即「經陰道網片修補術」，但海外曾有研究指此手術會增加併發症風險，故較少建議使用。

中大婦產科學系名譽臨牀副教授陳丞智向本報表示，此類問題在港並不罕見，沙田威爾斯醫院每年約有數百名新症，而中大團隊追蹤該院2008年至2019年間、曾接受經陰道網片修補術的156名女士，全部為病情第三或四期的患者，65歲或以上且性生活不活躍，平均隨訪50個月後，發現復發率僅5.1%，而整體再手術率僅9.6%，治療效果顯著。上述研究結果已刊於

陳指，過往海外研究主要評估非亞裔患者，隨訪時間較短，而且非嚴格篩選患者進行此手術，部分人僅屬二期患者，故容易出現併發症。她稱中大研究顯示，經陰道網片修補手術可能適合嚴重的晚期患者，現時臨牀上會篩選嚴重及出現提肛肌破損的患者，才會安排接受此手術。