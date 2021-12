韓籍男商人Kim Minho涉在2018年於尖沙嘴酒店房間內用陶瓷刀殺害妻兒,在羈留期間死亡,死因庭今(17日)續審。庭上透露其遺書內容,他稱自己只是雖生猶死、強顏歡笑(I live but not living, I laugh but not laughing);其中一封遺書寫給囚友許金山,感激其幫忙,更稱希望兩人來世可以共度美好時光。另外,懲教署一方結案陳辭時稱,現時部分懲教設施推行智慧手帶,用以量度囚犯的心率,但由於設施數量眾多需要一定資源,故暫未應用至所有設施。研訊下周續。