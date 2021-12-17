港鐵主任認冒警威脅5女子索裸照影片　囚4年5個月4周 (18:46)

被告方雄舜（35歲）承認各3項刑事恐嚇罪及冒充警員罪、2項作出有違公德行為罪及2項促致兒童製作色情物品罪，以及一項企圖欺詐罪。

被告的心理和精神報告指出，他重犯機會屬中度偏高，辯方稱，被告還押期間尋求心靈救助，包括閱讀聖經。周官引述被告在求情信承認，他利用了警察在市民心目中威嚴形象犯案，並因為與同事關係欠佳而犯案。

周官判刑時指出，被告濫用職權取得事主資料，聯絡她們及犯下多項罪行，批評他違反誠信，屬加刑因素；被告威脅事主拍攝並索取裸露影片，他以粗言穢語恐嚇報稱遭非禮的港鐵客服主任X，令她感驚慌及更換電話號碼。

周官續稱，多名事主曾不理會被告來電及信息，但被告改用其他號碼聯絡事主，令她們倍感焦慮，對方無法得知被告的身分。周官斥被告是有計劃犯案，警方只能假扮事主赴約以揭發事件。周官認為，幸好事主沒應被告要求拍攝裸露影片，周官同時下令被告要接受心理輔導及精神治療。