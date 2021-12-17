中大研究：孕婦分娩前按摩　用強效鎮痛劑比例較少 (18:25)

孕婦分娩需承受極大痛楚，而用藥減痛或有副作用，中大研究發現，事先教導孕婦及伴侶按摩技巧，再在入院後分娩前按摩，結果需用強效鎮痛劑的比例較少，且較多人毋須用鎮痛劑。研究人員指伴侶按摩可轉移孕婦焦點減痛楚，近年已於威爾斯親王醫院推行，望未來可推廣至不同醫院。

據《香港醫學雜誌》，中大婦產科學系2016年至2017年期間進行研究，招募威院及廣華醫院500多名健康及低風險的初產婦，將233人列入按摩組、246人列對照組。研究人員安排按摩組的孕婦及其伴侶，在懷孕36周時參與兩小時的按摩課程，由助產士教導按摩技巧，包括按摩後背和四肢，同時教導孕婦控制呼吸及在腦中想像有安全感的事物，並鼓勵夫婦晚上在家練習。

到孕婦入院準備分娩，經助產士確認步驟正確，丈夫及孕婦自己便可進行按摩，幫助孕婦放鬆及減少痛楚，直至孕婦進入產房分娩。結果顯示，兩個組別在用藥份量方面未見明顯差別，但經線性相聯分析，發現對照組中有5.7%人需用較為強效的鎮痛劑，但按摩組中僅2.1%人有需要，同時按摩組中有29.2%人無需用任何鎮痛劑，而對照組中僅21.5%人可不用藥。

現時孕婦可靠笑氣或哌替啶等藥物減痛，惟服後有機會出現噁心、嘔吐或延長產程等副作用，至於按摩能否減痛存在爭議。設計研究的中大婦產科學系副教授黎哲瑩向本報表示，理論上為孕婦按摩有如呵護跌倒的小孩，透過身體接觸及親人陪伴，可調節孕婦對疼痛感知，轉移孕婦焦點，減少孕婦對鎮痛劑的需求。

黎哲瑩指，外地過往曾有相關研究，但研究規模較小，今次為同類研究中最大規模，成功證明按摩減痛效果。她指威院2015年起逐步開展相關按摩指導計劃，預計已有近千對夫婦參與，惟疫情妨礙海外專家來港及限制面授課程人數，望疫情後可將計劃推展至不同醫院。