郭永健認違兩特權例判囚14日　裁控方未能證被告伸手致保安跌倒 (18:09)

被告郭永健（34歲）另涉去年六四集會案，今年9月被判囚8個月，現時服刑中，本案的刑期則會分期執行。辯方求情時稱，被告關心社會，多年內協助弱勢社群；他已明白其行為阻礙會議進行，且被告不是有意令保安受傷，形容事件實屬不幸。

裁判官屈麗雯判刑時稱，去年5月8日會議期間，被告把645頁紙張從公眾席向下丟，有可能擊中與會者，重申此為襲擊行為，不能忽視嚴重性。

屈麗雯續指出，當時內會多番延誤，該會議為急切事務，斥被告投擲紙張的行為，會令會議再進一步延遲，浪費人力公帑，故認為須判處阻嚇性刑罰。她又稱，涉案保安維持秩序時跌倒，被告有不可推卸的責任，故認為須判短期監禁。

李慧琼為立法會選舉九龍中候選人，其他候選人為譚香文及楊永杰。

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