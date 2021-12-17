郭永健認違兩特權例判囚14日　裁控方未能證被告伸手致保安跌倒 (18:09)

立法會內務委員會去年多月未能選出主席，時任主席李慧琼主持特別會議時遭泛民質疑越權，並發生衝突。時任立法會議員助理兼工黨主席郭永健涉違反《立法會（權力及特權）條例》，他早前承認藐視罪、抗拒或妨礙立法會人員罪共兩罪，惟辯方爭議郭永健伸手的動作，並設「紐頓聆訊」處理爭議，裁判官今（17日）在西九龍裁判法院裁定，控方未能證明被告左手伸直，令保安跌倒。至於郭永健認罪的控罪則被判囚14日，同期執行。
被告郭永健（34歲）另涉去年六四集會案，今年9月被判囚8個月，現時服刑中，本案的刑期則會分期執行。辯方求情時稱，被告關心社會，多年內協助弱勢社群；他已明白其行為阻礙會議進行，且被告不是有意令保安受傷，形容事件實屬不幸。
裁判官屈麗雯判刑時稱，去年5月8日會議期間，被告把645頁紙張從公眾席向下丟，有可能擊中與會者，重申此為襲擊行為，不能忽視嚴重性。
屈麗雯續指出，當時內會多番延誤，該會議為急切事務，斥被告投擲紙張的行為，會令會議再進一步延遲，浪費人力公帑，故認為須判處阻嚇性刑罰。她又稱，涉案保安維持秩序時跌倒，被告有不可推卸的責任，故認為須判短期監禁。
李慧琼為立法會選舉九龍中候選人，其他候選人為譚香文及楊永杰。
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