深圳父吐血 在港女兒盼免檢疫探望　工聯會促通關配額一半撥恩恤 (17:49)

工聯會大灣區服務社總幹事曾志文指，港康碼開放登記後，至今已收到數十宗需返內地探病求助，除商務人士外，民間亦有迫切通關需要，尤其「探病、問喪唔等得」，盼政府可把一半配額留予有需要市民。

曾志文認為，若以個案緊急程度分配額，社會能夠理解，並認同需提供醫療文件等證明。她建議政府在社署或民政事務署下設專責部門，協助市民登記港康碼、處理及審批通關申請。

父親在深圳的陳女士稱，其83歲父親患2期食道癌，數天前嘔吐和吐血，但她因工作無法到內地檢疫21日，每天工作提心吊膽，「作為爸爸最疼愛的女兒，因為疫情關係未能在爸爸需要時照顧他，內心十分難過，很怕與爸爸陰陽相隔，看不到他。」

另外，任職跨境司機10多年的韓女士為單親媽媽，因疫情及工作關係已有1年半沒返回深圳住所，兩名居深圳、三歲半的女兒由保母代照顧。她一直居於關口附近的檢疫酒店，下班幾乎每日途經家門卻不能進入，「有家歸不得」。

她形容自己「對佢哋（女兒）成長一片空白，佢哋對我都一片空白」，而兩名女兒亦因長期未與媽媽見面出現情緒問題，小女兒會扯下並吃下頭髮，大女兒亦變得脾氣暴躁。

她希望政府可以為跨境司機提供通關配額，而每次政府提出安心出行、接種第三針等措施司機均配合，冀政府可體恤司機在疫情2年以來的貢獻，為他們提供通關配額。