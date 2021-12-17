17歲男生認縱火等判入勞教中心　官稱勇敢承擔後果值得給機會 (16:56)

區域法院暫委法官許肇強判刑時引述辯方求情稱，被告劉智曦（現年17歲）年紀最輕，較易受到別人影響。被告的校長、教師、社工及兼職僱主均有為被告撰寫求情信，校長更願意為被告保留學位。

許官判刑時稱，留意到被告有修讀化學及物理，惟兩科皆不合格，相信被告並非案中主腦或重要角色，而且他不是負責租住酒店、沒有保管匙卡或購買物品的單據。

許官又同意辯方所稱，去年社會環境相對平穩，由亂轉治，由治入興。事發正值深夜，並非示威遊行前後，亦是新型冠狀病毒疫情初期，市面人車疏落，而最接近案發現場的市民更能舉機拍照，反映其人身沒有受到威脅，對馬路亦沒造成嚴重傷害。

許官續稱，被告面對罪責，勇敢承擔後果；且翻查其成績單，被告犯案後有加倍努力讀書，認為值得給予機會。就本案而言，許官認為須判處拘留式刑罰，但由於要顧及更生，認為監禁不是最好選項，故判被告入勞教中心。