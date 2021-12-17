涉網上煽惑他人殺警及鼓吹投白票　警拘2男包括TG頻道管理員 (16:15)

科技罪案組警司譚威信表示，警方經調查後鎖定兩名男子身分，稱他們涉嫌在網上發佈煽惑訊息，包括呼籲他人襲擊甚至殺害警務人員或政府官員，並使用暴力破壞或縱火。警方同時發現兩名男子分別在不同社交平台，呼籲他人以不同手法影響立法會換屆選舉，或在之後的節日號召網民上街遊行。

今次涉案的社交媒體平台包括一個網上討論區及兩個社交通訊平台，其中部份帖文於連登討論區發布，提及「比（畀）我殺隻狗先啦」、「直接火魔」等字眼，另外於Telegram的頻道討論則有人提及殺害懲教人員及自殺等。

警方分別於昨日及今日採取行動，在灣仔及紅磡拘捕兩名男子，年齡分別22及34歲，報稱為兼職速遞員及資訊科技人員，初步調查顯示二人並無特別關聯。其中一名被捕人涉為一個有約2000人的網上討論群組的管理員，該群組曾發布大量煽動他人犯法的帖文及討論。據了解，案中22歲被捕人為一個Telegram頻道的管理員。

行動中，警方除搜獲3部電話及兩部電腦外，亦在22歲被捕者家中檢獲一支仿製槍械、戰術頭盔、戰術背心及防毒面具。