涉網上煽惑他人殺警及鼓吹投白票　警拘2男包括TG頻道管理員 (16:15)

立法會換屆選舉將於星期日舉行，警方網絡安全及科技罪案調查科發現近日有人公開煽惑他人攻擊票站、鼓吹不投票或投白票，意圖妨礙「公平選舉」進行。警方昨日（16日）及今日（17日）拘捕兩名男子，涉嫌煽惑他人有意圖造成身體嚴重傷害、煽惑他人縱火及煽惑他人參與未經批准集結。據了解，其中一名被捕男子為其中一個Telegram頻道的管理員。
科技罪案組警司譚威信表示，警方經調查後鎖定兩名男子身分，稱他們涉嫌在網上發佈煽惑訊息，包括呼籲他人襲擊甚至殺害警務人員或政府官員，並使用暴力破壞或縱火。警方同時發現兩名男子分別在不同社交平台，呼籲他人以不同手法影響立法會換屆選舉，或在之後的節日號召網民上街遊行。
今次涉案的社交媒體平台包括一個網上討論區及兩個社交通訊平台，其中部份帖文於連登討論區發布，提及「比（畀）我殺隻狗先啦」、「直接火魔」等字眼，另外於Telegram的頻道討論則有人提及殺害懲教人員及自殺等。
警方分別於昨日及今日採取行動，在灣仔及紅磡拘捕兩名男子，年齡分別22及34歲，報稱為兼職速遞員及資訊科技人員，初步調查顯示二人並無特別關聯。其中一名被捕人涉為一個有約2000人的網上討論群組的管理員，該群組曾發布大量煽動他人犯法的帖文及討論。據了解，案中22歲被捕人為一個Telegram頻道的管理員。
行動中，警方除搜獲3部電話及兩部電腦外，亦在22歲被捕者家中檢獲一支仿製槍械、戰術頭盔、戰術背心及防毒面具。