無業漢「驅邪」為由性侵5女童　判囚4年3個月 (15:51)

有非禮前科的無業漢在籃球場結識5名12至15歲女童，分別帶到其住所及酒店「驅邪」，指插及摸女童私處，並與13歲女童性交；另在其中一名事主背後手淫後，要求她把口水吐入樽中與其體液融合。被告承認與16歲以下兒童非法性交、非禮等5罪，法官杜大衛今（17日）於區域法院指出，被告利用未成年女童的年幼，謊稱她們「惡靈纏身」來換取性行為，心理報告亦顯示其重犯機率偏高，考慮案件嚴重及社會福祉，判囚4年3個月。
被告李栢濤（37歲）承認一項與16歲以下兒童非法性交、兩項非禮、一項以虛假藉口促致他人作非法的性行為，以及一項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，指稱他於2018年10月至2020年6月，性侵5名12至15歲女童。
杜官判刑時指出，被告欺騙年幼女童從而作出性行為，他與女童性交時沒使用安全套，亦強迫14歲女童口交，令事主受驚；被告曾因非禮15歲女童判囚兩年4個月。杜官稱，案件非常嚴重，亦已考慮被告2013年底出獄後，至2018年重犯；被告心理報告顯示他傾向對少女感興趣，重犯機率偏高；他雖對行為感羞恥，卻將責任推卸在事主身上，更否認以驅邪為由性侵事主。辯方今在庭上則稱被告撤回上述言論。
被告認罪，毋須事主上庭作供，可獲三分之一刑期扣減，加上辯方求情稱被告2013年底起每月捐500至600元予保護動物機構，亦有養小動物，酌量減刑一個月，總刑期為4年3個月。