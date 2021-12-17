無業漢「驅邪」為由性侵5女童　判囚4年3個月 (15:51)

被告李栢濤（37歲）承認一項與16歲以下兒童非法性交、兩項非禮、一項以虛假藉口促致他人作非法的性行為，以及一項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，指稱他於2018年10月至2020年6月，性侵5名12至15歲女童。

杜官判刑時指出，被告欺騙年幼女童從而作出性行為，他與女童性交時沒使用安全套，亦強迫14歲女童口交，令事主受驚；被告曾因非禮15歲女童判囚兩年4個月。杜官稱，案件非常嚴重，亦已考慮被告2013年底出獄後，至2018年重犯；被告心理報告顯示他傾向對少女感興趣，重犯機率偏高；他雖對行為感羞恥，卻將責任推卸在事主身上，更否認以驅邪為由性侵事主。辯方今在庭上則稱被告撤回上述言論。

被告認罪，毋須事主上庭作供，可獲三分之一刑期扣減，加上辯方求情稱被告2013年底起每月捐500至600元予保護動物機構，亦有養小動物，酌量減刑一個月，總刑期為4年3個月。