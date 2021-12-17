安排16歲女接客　首、次被告准保釋分娩　明年3月判刑 (14:19)

本案為區域法院案件，今於荃灣法院審理。首被告黃貝兒（又名黃科恩）（20歲）承認依靠他人賣淫收入為生罪，次被告石素斯（22歲）及第三被告陳映貝（21歲）承認「控制另一人而目的在於使該人賣淫」及勒索罪。

辯方求情稱，本案源於事主想掙快錢，3名被告只是安排事主在兩日內賣淫，案件歷時不算太長，被告亦沒有獨吞報酬，冀法庭輕判。辯方提及，次被告童年坎坷，除父母離異，讀小三時被親友指使跨境運毒，其母親涉嫌疏忽照顧兒童，自此在保良局託管下長大；近年，其母親亦因爲販毒案在內地被判終身監禁，辯方形容她本性不壞，只是受家庭背景影響。

庭上透露，首、次被告現已懷孕，預產期分別為明年1月和2月。辯方表示，兩人希望在外臨盆分娩，才入獄服刑。法官譚思樂表示，本案無可避免會判監，不過法庭可以等待兩人分娩後才判刑。辯方一度要求押後至明年4月判刑，法官聞言指出「懲教署亦會提供產後護理，法庭已經優待兩人不必在獄中分娩」。案件押後至明年3月1日判刑，首、次被告續准保釋，第三被告還押候判。