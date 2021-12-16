警拘31人涉非法收債　有受害人遭禁錮及影裸照 (22:46)

九龍城警區反三合會行動組主管林式賢表示，被捕31人包括財務公司負責人及職員，以及犯罪集團骨幹成員，涉嫌「無牌放債」、「以過高利率放債」、「違反放債人牌照條件」、「自稱三合會社團成員」等罪名，相信已瓦解多個非法收債集團。

他指收債集團由有三合會背景人士組成，操控傀儡戶口及財務公司，以電話傳銷形式接觸負債者，之後轉介事主到財務公司借錢，期間以禁錮及威迫手段，迫使他們簽署更大金額的借據。另外收債集團會透過不同社交平台以500至2000元作招徠，招募為搵快錢的青年去收數，包括向事主的住宅淋油、貼街招及電話滋擾等。

九龍城警區助理指揮官（刑事）甄瀚揚指，案件牽涉15名受害人，債務總額約300萬元，清洗犯罪得益約500萬元。根據放債人條例，任何貸款的最高實際利率為年息60%，其中一宗案件的貨款利率較法定規定超出20倍，受害人最大欠債金額達160萬元。