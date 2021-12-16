新加坡明年起視三針科興始完成接種　何栢良倡港府盡快安排第三針 (17:39)

新型冠狀病毒疫情持續，本港早前安排部分優先群組接種第三劑疫苗，港大感染及傳染病中心總監何栢良引述新加坡研究指，打兩針復必泰或莫德納防重症逾9成有效，惟打2針科興僅6成有效，顯示疫苗效力有限，當地明年起視3針科興才算完成接種，促港府及早放寬第三針安排。

何栢良今早在商業電台《在晴朗的一天出發》引述新加坡國家傳染病中心本年10至11月研究，顯示打兩針復必泰及莫德納疫苗者，預防重症功效均逾9成，惟打兩針科興者則僅6成有效，明年1月1日起，當地政府規定需打第三針科興才算完成接種，未夠針則需檢測呈陰性才可返回工作場所，何良促請港府及早放寬港人第三針劑安排，減少出現重症人數。

何良認為，現時本港接種數據未算理想，放寬12至17歲青少年接種科興兩周後，12至19歲已接種最少一劑疫苗比率僅升2個百分點，45萬人中僅有34萬人已打針，11月起澳門接種疫苗總劑次更已超越香港，建議港府盡快推出新措施鼓勵市民接種。

英國的Omicron單日確診創新高，何良認為或與放鬆防疫措施有關，料歐美等地將有同樣爆發，而港府防疫名單上，英國現時屬A組指明地區、並非加強監測名單，抵港者首7日無需到竹篙灣檢疫中心，他指難明白港府決策，資料顯示竹篙灣有足夠容量，促及早收緊該地來港者檢疫要求，避免個案流入社區。