涉殺妻兒韓商收押亡　囚友許金山稱事主未獲父探監感失望　推斷事主圖勒頸 (15:46)

事主Kim Minho於2018年1月與妻兒來港旅遊，其後涉嫌殺害妻兒被捕送院，4月時在荔枝角收押所身亡，終年43歲。

囚犯許金山以英語作供，供稱與事主在荔枝角收押所認識。閒談時事主透露與母親關係較好，父親是傳統的韓國人，為人嚴格，又稱父親不支持其生意。許金山1稱，事主經營咖啡廳及朱古力生意，有意擴展到中國，惟因中韓關係轉差而受阻，但沒透露是否有財困。

被問到事主是否期待父親探訪，許金山稱事主當時被媒體標籤，故其父親感羞辱，隔了一段時間才與事主聯絡。許金山又稱，事主可能收到錯誤信息，認為父親願意探訪，即代表得到父親原諒，對他意義重大。許金山續指出，事主曾透露其父親會在4月3日探望他，惟其父親最終沒出現，事主明顯感到失望，許金山稱看到事主曾眼泛淚光，更躲到一角。

許金山稱，他的女友及子女也會探望事主，以便向事主提供獄中的零食、日用品。他憶述，事主去世前一日曾把零食送給其他囚友，亦認為事主父親沒探望他，令他產生自殺念頭。

另一囚犯呂永業形容事主為人隨和，時常臉帶笑容。事主提及父親探望時，表現得擔心及緊張，又怕父親會生氣，惟父親沒出現後，事主其後數天也不開心，認為事主對此耿耿於懷。事主去世前一日，他們兩人及另一名在囚者玩得很開心，形容他們3人當時「搭晒膊頭咁、用肚腩頂吓呢個，頂下嗰個」，完全不發現事主有異樣。聆訊午續。

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