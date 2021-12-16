新冠肺炎｜港增10輸入確診全涉變種病毒　一機組人員帶N501Y (15:01)

確診船員12月1日從日本經貨船Glory Sky抵港，於船上檢疫期間確診，該貨船早前有船員確診，貨船上其餘船員須繼續逗留船上進行檢疫。

另外，衛生防護中心正調查一宗台灣確診個案，涉及一名51歲女病人，居於梅窩銀礦灣路9號銀濤軒。她於11月30日在香港檢測的結果為陰性，12月2日由香港經航班CX494前往台灣，抵達當日進行檢測結果為陰性，12月12日檢測結果呈陽性，Ct值約20。病人12月11日起出現病徵。她於8月及9月於香港接種兩劑復必泰疫苗。中心繼續與台灣衛生當局跟進個案，病人於潛伏期在港曾到訪的地點會被納入強制檢測公告。

另外，尼泊爾航空營運於12月14日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班（RA409）有4名乘客經抵港檢測而確診，衛生署下令禁止尼泊爾航空營運的客機在12月16日至29日期間從加德滿都着陸香港。