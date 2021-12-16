3人涉隧道噴漆貼文宣罪脫　女警認與同僚討論案情　被官質疑「穿鑿附會」 (14:30)

3名學生為朱晋輝（22歲）、陳耀熙（21歲）及黃皓琳（22歲），彭官早前拒絕朱晋輝在未有被警誡下的證供呈堂，裁定他表證不成立。

彭官總結案情指出，拘捕第三被告黃皓琳的便裝女警14931張晴霖供稱，觀察第三被告5至6秒，見其的手在牆上上下移動，惟女警同意觀察位置有盲點，指稱第三被告沒戴帽的供辭與警方蒐證所得不符。女警更「開誠布公、不避嫌」地指出在撰寫口供前與同僚討論案情以「匯聚記憶」，彭官稱其說法「本席都係首次聽到」，亦難以肯定她會否將其他警員的記憶，當成自己的所見所聞，質疑她「穿鑿附會」第三被告的所作所為。

女警與拘捕次被告陳耀熙的便裝男警25437徐偉雄均指稱，從側邊觀察約6人站近左邊牆，卻分別指出次被告及第三被告在最前方。彭官質疑在前方的人必然會遮擋後面另一人的身軀，說法存內在矛盾，認為不能斷定誰的證供屬實，裁定兩人證供不可靠。控方依賴上述證供舉證兩名被告犯案，而針對首被告的證據只有他的背囊留在現場，並不構成犯案，裁定3人罪名不成立。

3名被告均有訟費申請，彭官稱首被告同意曾招認貼文宣，自招嫌疑，拒批訟費；第二、第三被告則獲批訟費。