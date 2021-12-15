53部九巴以運動員命名 何詩蓓號行66X線 (23:44)

九巴表示，以港隊運動員命名的巴士，會將刻有該名運動員名字及感謝語句的紀念名牌，嵌置在巴士車廂內車頭位置，以表揚他們的努力及貢獻；名牌會一直置於巴士上，直至該巴士退役。其中有部分運動員細心揀選行走指定路線的巴士，作為其「命名巴士」，例如射箭運動員危家銓挑選1號線（尖沙咀碼頭至竹園邨）的巴士，寓意參賽目標取得第一名；馬術運動員謝佩婷選擇259D號線（屯門龍門居至鯉魚門邨），原因是該路線途經她接受訓練的屯門公眾騎術學校。游泳運動員何南慧則選擇46X號線（顯徑至美孚）巴士，因她經常乘搭該路線。

港隊羽毛球混雙組合謝影雪和鄧俊文則分別選擇270號線（翠麗花園至天平邨）和271號線（大埔富亨至佐敦西九龍站）的巴士，因為他們從小便乘搭該路線。羽毛球運動員伍家朗則選擇1A號線（中秀茂坪至尖沙咀碼頭）巴士，因為他從小到大住過的地方，都有該線的服務，而且「A」亦是他洋名「Angus」的第一個字母。

至於部分運動員未有自選路線，九巴會代為編配，例如在東奧女子100米和200米自由泳銀牌得主何詩蓓，其命名巴士將獲編配主要行走66X路線，該線以奧運站為起點及終點。

載通國際獨立非執行董事雷禮權表示，港隊運動員在奧運場上永不放棄、全力以赴，值得所有人為他們鼓掌。東奧中國香港代表團團長貝鈞奇表示，希望這份熱情能持續下去，期望本港各大企業能夠與體育界有更緊密合作，促進整個體育產業的發展。