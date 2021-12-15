郭永健認違特權法否認推跌立法會保安　自稱皮膚滑或致事主跣手失平衡跌倒 (18:11)

被告郭永健（34歲）另涉去年六四和平集會案判囚8個月，現時服刑中。雙方承認案情稱，保安簡廣榮嘗試用雙手拉開被告左手時摔倒，背部着地。他同日到瑪麗醫院驗傷，頭部有一個1厘米乘1厘米的高密度損傷，曾請32天病假。

保安簡廣榮供稱，當時被告抓着欄杆，簡廣榮欲鬆開其雙手，但被告不斷推他向後，令他跌倒。簡廣榮稱「感受到有道力」，惟他在盤問下同意，跌倒的一刻被告的手尚未伸直，又說他們有「鬥力」，但認為不是自己失平衡所致。

被告出庭作供時否認主動用左手推跌保安，又稱自己身穿短袖上衣，皮膚較滑，保安或因此跣手失平衡跌倒。他又稱，受保安跌倒的力度拉扯影響，身體才會傾斜，其左手因此伸直。

李慧琼為2021年立法會選舉九龍中候選人，其他候選人包括譚香文及楊永杰。