郭永健認違特權法否認推跌立法會保安　自稱皮膚滑或致事主跣手失平衡跌倒 (18:11)

立法會內務委員會年前經過多月未能選出主席，主席李慧琼去年5月主持特別會議時遭泛民質疑越權，並發生衝突。時任立法會議員助理兼工黨主席郭永健涉違反《立法會（權力及特權）條例》，他早前承認藐視罪、抗拒或妨礙立法會人員罪共兩罪，惟辯方爭議郭永健伸手的動作，今（15日）在西九龍裁判法院召開「紐頓聆訊」處理爭議。案中保安供稱遭被告推跌；被告自辯時反稱保安在拉扯期間失平衡跌倒。裁判官下令押後至周五（17日）裁決及處理求情。
被告郭永健（34歲）另涉去年六四和平集會案判囚8個月，現時服刑中。雙方承認案情稱，保安簡廣榮嘗試用雙手拉開被告左手時摔倒，背部着地。他同日到瑪麗醫院驗傷，頭部有一個1厘米乘1厘米的高密度損傷，曾請32天病假。
保安簡廣榮供稱，當時被告抓着欄杆，簡廣榮欲鬆開其雙手，但被告不斷推他向後，令他跌倒。簡廣榮稱「感受到有道力」，惟他在盤問下同意，跌倒的一刻被告的手尚未伸直，又說他們有「鬥力」，但認為不是自己失平衡所致。
被告出庭作供時否認主動用左手推跌保安，又稱自己身穿短袖上衣，皮膚較滑，保安或因此跣手失平衡跌倒。他又稱，受保安跌倒的力度拉扯影響，身體才會傾斜，其左手因此伸直。
李慧琼為2021年立法會選舉九龍中候選人，其他候選人包括譚香文及楊永杰。