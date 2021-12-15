物管經理行人隧道噴字刑毁拒捕罪成　判囚一個月賠償2800元 (17:51)

被告陸昶昇原任職物業管理經理，因本案被解僱，昨（14日）剛離職。辯方求情指出，被告願意支付2800元賠償，惟因父親患肺癌，需要醫療費用，故冀預留一個月時間繳清賠款。被告獲撰寫求情信的父母、太太、牧師、前上司等出庭支持。辯方又稱，被告若被判監，有可能被撤銷專業資格，職業生涯或畫上句號，冀法庭考慮判社會服務令。

彭官判刑時指出，案發時是凌晨時分，地點亦不是非法集結現場，案件不涉煽動或激起他人情緒，情節較輕微。惟案中休班警13455右手肘等有擦傷，加上被告在2005年曾有盜竊定罪紀錄，不完全是初犯者，故不會考慮社服令或緩刑。

被告有碩士程度，在物業管理監管局及測量師學會均有專業資格，彭官亦知悉求情信中指出他溫文爾雅，對太太、家人負責，加上他上次定罪紀錄已是16年前，接納他有良好品格，拒捕控罪減刑一周至監禁一個月；刑毀控罪則因應他願意賠償減至監禁一周，兩罪同期執行。