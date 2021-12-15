涉殺妻兒韓商人疑羈留期間自殺死因研訊　醫生稱事主被捕前喝大量烈酒 (16:37)

事主Kim Minho於2018年1月與妻兒來港旅遊，其後涉嫌殺害妻兒被捕送院，4月時疑在荔枝角收押所內自殺身亡，終年43歲。

負責調查謀殺案的高級督察謝綺琳（音）供稱，2018年1月14日接報一宗謀殺案，事主被捕時有傷，故送他往伊利沙伯醫院。警方調查發現，凶刀找到事主及男童的DNA。事主生前曾用手機搜尋嚴重失血過多致死、用刀刺傷頸或胸口的位置等資料。警方翻查閉路電視片段，發現事主曾於日本城買刀，並懷疑事主的犯案動機與其生意失敗有關。謝綺琳續稱，事主警誡下曾透露想死的念頭，因其妻兒已去世。

事主被捕後被送院。伊利沙伯醫院內科醫生黃志遠供稱，事主的尿液被驗出抗敏感藥及偉哥的成分；其左手拇指受傷，須替他縫針。精神科醫生判斷事主事發時患上與酒精有關的急性精神錯亂。經治療後，事主被送往小欖精神病治療中心。

高級懲教主任王沛華表示，2018年1月16日在小欖與事主會面，當時事主情緒低落，向他問及傷勢及有否自殺念頭時不願作答，且眼神迴避，故王沛華認為事主自殘風險高，遂把他列入醫療觀察名單及囚於保護囚室，其間他沒有自殘，兩天後轉回普通囚室。