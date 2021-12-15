新冠肺炎｜港再錄一Omicron個案累計9宗　增一輸入確診涉L452R變種病毒 (15:15)

驗出Omicron的21歲女子於12月12日從美國經航班CX845抵港，抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。她於5月12日及6月2日在美國接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）。她在12月11日出現病徵，入院後於12月12日進行的檢測CT值小於30，對抗體呈陽性反應。

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