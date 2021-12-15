男生認深水埗非法集結　還押明年1月3日判刑 (15:11)

辯方呈上被告邱家樂（現年17歲）親自撰寫的求情信指出，緣於他過往遭受欺凌的經歷，他當日選擇帶備急救物品到場協助他人，望減低傷亡，他深知撲熄催淚彈是愚蠢的行為，強調當日無作任何暴力行為。

辯方續表示，被告自小二起受科幻小說啟發，從此熱愛寫作，在不同的比賽中獲取佳績。他來年將應考文憑試，希望日後可到台灣修讀護理系，並努力實現成為作家的夢想。

案情指出，前年8月11日下午5時許起，有約300名示威者在西九龍中心外集結，向警方防線照射激光及投擲磚頭等，警方4次警告人群散去不果後施放催淚彈，其間被告上前撲熄催淚彈。他逃跑不果被警員制服，被搜出背包內有防毒面罩、護目鏡、7個口罩，以及急救用品，包括1000毫升無菌水、10塊敷料、兩卷繃帶、13塊膠布等。

裁判官認為被告年紀尚輕，決定先索取教導所、更生中心、勞教中心、青少年罪犯評估專案小組、感化及社會服務令報告再判刑。