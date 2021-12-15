4男女涉攜鐵槌扳手商毁屯門輕鐵站　辯方質疑閉路電視片時間與控方案情不符 (14:45)

4名被告依次為眼鏡店東主李鈞浩（24歲）、網球教練張溱煒（24歲）、巿場行政人員李懷恩（23歲）及女製圖師莊詩慧（25歲），指稱案發日期為前年9月5日。控方一段長1分鐘的行車記錄儀片段中，有13秒消失了，辯方質疑片段被干擾。法官姚勳智接納片段呈堂，但稱會考慮舉證比重。

辯方在中段陳辭指出，涉案的兩小時行車記錄儀片段中，控方僅傳召專家指出片段中有多少把男聲，未能舉證是誰在談話，其間有沒有人上下車，亦沒覆蓋私家車遭警方截查的時段，不能舉證被告串謀損壞輕鐵站設施。

閉路電視片段顯示，女被告在前年9月4日晚上10時45分離開住所，行車記錄儀則見她在10時42分上車，與控方稱她離開住所後上車的時序倒轉；她在翌日凌晨1時21分下車，閉路電視拍攝到她於1時11分回到住所，同樣與控方的時序倒轉，若要推論被告在車上，邏輯根本不成立。