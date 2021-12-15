法改會倡修例准律師按仲裁結果收費　盼提高仲裁中心競爭力 (14:24)

法改會去年12月至今年3月展開公眾諮詢，收到海外及本地律師事務所等共23份回覆。法改會轄下「與仲裁結果有關的收費架構小組委員會」聯合主席張清明表示，大部分回應均支持建議的改革。

建議收費架構有3種，其中「按條件收費」即當事人在申索取得成果後，方向律師支付一筆額外「成功收費」；金額可由雙方議定，或按律師原來收費的某個百分比額外計算。

至於在「按損害賠償收費」協議（DBA）下，律師只在當事人取得「財務利益」時才能收費。「混合式按損害賠償收費」則容許律師提供法律服務期間可收取一定費用，並只在當事人在有關事宜中取得財務利益時，才收取DBA費用。

報告書建議附屬法例應列出詳細框架，並制定保障措施，包括要以書面訂立協議，並由當事人簽署、設有最少7天冷靜期。

另外，報告書將人身傷害申索排除在方案外。小組委員會成員盧君政解釋，有回應者憂有不誠實的律師或申索中介人利用建議方案，慫恿事主開展仲裁，故以此保障其利益。