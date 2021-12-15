Uber Eats月底停運　百名外賣員稱未交代遣散安排促會面商討 (13:47)

目前Uber Eats外賣員主要分為「自由人」及「包鐘」形式，當中只有後者有與公司簽訂合約。45歲馬先生任職Uber Eats「包鐘」外賣員3年多，他表示合約以英文撰寫，但他不懂英文，職員口頭向他解釋合約內容，提到「包鐘」外賣員為公司以全職形式聘請的員工，有固定工作時間及工作地區，每日工時最少12小時，每周工作不少於6天，請病假須於一小時內提供醫生證明，並設懲罰制度，如員工未能在指定時間內完成送餐會被扣減薪金。他憶述職員在簽訂合約過程中並未向他提到合約是否屬自僱形式，而公司拒絕向他提供合約副本，亦禁止他為合約拍照存證。他稱，Uber Eats宣布結束當日已馬上透過電郵及平台應用程式向公司查詢遣散安排，至今未獲回覆。

協助Uber Eats外賣員的服務業總工會自由工作者分會主席王師樂表示，至今收到約100名Uber Eats「包鐘」外賣員求助。她稱這批員工須遵守公司發出的工作指引，合約亦訂明工時、假期等要求，證明Uber Eats對外賣員有絕大部分控制權，雙方理應屬僱傭關係，故公司應向員工提供勞工福利，包括在結束營運後向工作兩年以上員工發放遣散費及長期服務金。她呼籲Uber Eats盡快與員工安排會面商討安排，冀雙方可和平商討達成共識，否則工會將有下一步行動，包括與相關員工前往勞工處投訴。