銅鑼灣世貿中心三級火　至少14人送院1人半昏迷　逾千人疏散 (16:09)

據了解，大廈目前有至少數百人被困，其中5樓平台有至少100人，14及15樓寫字樓各有30至40人，39樓天台亦有約350人待救；另外各樓層亦有市民被困報告，消防正陸續上樓救出。截至下午2時許，已救出165人。

事發時在15樓工作的鄭小姐表示，當時與客人會面，正準備送客人離開已見大量煙。她致電管理處無人聽電話，遂與客人搭𨋢離開，惟濃煙湧入電梯，到大堂時愈來愈大煙，「大煙到睇唔到路」。她稱當時想搭貨𨋢回辦公室通知同事，但貨𨋢已因太大煙而停用。

另一市民方小姐則稱是公司老闆，事發時不在場，得悉事件趕至中心外了解情況，「人命要緊，最緊要我啲同事無事。」本報亦聯絡到一名在14樓工作的市民，她稱現時與20多名同事待救，煙不算太大，情況安全，但要待濃煙散去才能離開。