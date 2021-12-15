方仲賢涉藏雷射筆等表證成立　准保釋本月29日結案陳辭 (13:25)

庭上爭議方仲賢在前年5月9日至案發日，與4名學生會成員或相關人物的通話紀錄，以及相關身分陳述呈堂。控方在開案陳辭曾描述部分人與學生會有聯繫，以及曾舉辦公眾集會。

控方稱被告與學生會相關者持續通訊

官反問：與殺人犯通訊就有意圖犯謀殺？

控方指稱，紀錄顯示被告與4人有持續通訊，並非偶爾接觸。游官質疑若「被告同殺人犯通訊，所以佢就有意圖犯謀殺？」控方解釋4人的背景可用以推論被告重置手機的意圖。

游官要求控方釐清是否推論4人對被告購買雷射筆知情及有參與，故被告意圖抺去各人的刑責，控方回應「個終點係啱」，但接受通話紀錄不代表4人有否干犯控罪，強調被告可能為免4人須接受調查，「以為做咗啲行為，覺得會妨礙司法公正，但其實係冇」，仍是有意圖犯案。游官再質疑「你又唔知佢講乜」，通話可能「無關痛癢」。

辯方則表示被告與4人通話可能是討論校內事宜，控方未能說出紀錄與哪項控罪相關，亦未能舉證重置手機的意圖，質疑是否任何人被捕後若重置手機，即是妨礙司法公正。控辯雙方終同意通話次數呈堂，4人的身分則不呈堂。

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