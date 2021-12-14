葵涌醫院男病人涉推跌院友致死控誤殺　被告稱遭事主貼近流口水感惡心輕推對方 (19:49)

控方開案陳辭指出，被告張澤明（36歲）與事主鄭學云（41歲）案發時同為葵涌醫院精神科病人，2018年11月5日案發當晚，職員接報稱有人在浴室跌倒，便發現事主左額受傷、鼻子及嘴唇流血，隨即將事主送往瑪嘉烈醫院搶救。翌日凌晨，事主經搶救後不治。

控方表示，肇事浴室內不設閉路電視鏡頭，但浴室外的公共空間設有閉路電視。相關片段顯示，事發當晚約9時，被告和事主口角，被告從後推撞事主的肩膊，並抓住事主的衣服，兩人先後步入浴室。在浴室目擊事件的院友表示，被告曾踢事主的拖鞋、向事主指罵「x你老母」，後來在浴室大力推事主上半身兩至三下，令事主失去平衡，撞牆倒地。

被告在警誡下表示，他當晚曾經服用藥物，事主一邊走近他，一邊流口水，令他感覺惡心。被告承認推撞事主一下，但說自己的力度不大。根據驗屍報告，事主脊椎多處骨折、頸椎受傷，因為掌管呼吸的肌肉癱瘓而死。控方稱，被告用力推撞事主，令事主傷重身亡。