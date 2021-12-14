譚得志涉發表煽動文字案　明年2月22日裁決　控方稱不承認中共地位即違法 (19:41)

辯方資深大律師蔡維邦表示，被告被控的共8項發表煽動文字及串謀發表煽動文字罪行條文中，指明引起對「女皇陛下」等的憎恨及不滿，《釋義及通則條例》其後界定上述字眼須解釋為特區政府或中央人民政府，但不包含中國共產黨，故被告涉及中共的言論不受此罪所限。

代表控方的署理副刑事檢控專員周天行則認為，套用《基本法》條文，應以「中央」解釋「女皇陛下」，不限於中央政府。他續稱，「中央」可理解為中央政權機關，而中國憲法列明中共的領導地位，故若有人「不尊重中國共產黨嘅領導地位，實際上係否定一國兩制憲制根基」，有機會觸犯發表煽動文字罪；至於被告涉及警方的煽動言論，控方認為警方作為維護本港秩序的一環，「對警察有憎恨的話，必然係對政府憎恨」。

法官陳廣池不滿旁聽者屢叫囂 要求錄影旁聽席

案件在上午休庭時，有旁聽者高呼「撐住呀」，譚得志揮手回應。法官陳廣池斥旁聽者屢次叫囂，「有啲人嘅自律精神十分薄弱」，要求安排攝錄鏡頭錄影旁聽席。下午散庭前，陳官要求控方開啟鏡頭，有警員隨即按下錄影鍵，旁聽者續向譚得志揮手，但沒有呼叫。