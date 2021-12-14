八旬翁遭誤拔導管後亡裁死於不幸　兒子釋懷：算還了父親公道 (18:30)

1. 填寫入院風險評估，評估表格應經上司覆核，以確保表格妥善評估及填寫。

2. 入院風險表格的各欄位應有清晰定義，以供醫護人員進行適當評估。例如，跌倒歷史（History of Fall）應有清晰定義，即1年內有否跌倒的經歷。

3. 早期醫療事故通報系統（即AIRS）應有清晰及明確的匯報程序。如有需要，報告的內容亦應予家屬得悉。

4. 病人聯絡主任（即PRO）作為病人或病人家屬與醫護人員的溝通橋樑，應在3日內收到AIRS報告並主動聯絡家屬作出跟進。

5. 醫生指示護士進行高風險醫療程序時，應提醒護士應有程序並進行充分溝通。

6. 若曾經出現醫療事故，或風險較高，或不經常進行的醫療程序時，醫管局應舉行定期培訓。

7. 深切治療部應增加人手資源，高風險及繁複的醫療程序應有另一醫護人員陪同及協助。

8. 高風險醫療程序可定期發送予醫護人員以作提醒，例如透過電郵。

死因裁判官何俊堯感謝陪審團付出及提出合適建議，並寄語家屬「唔好咁難過，早日釋懷」，不要太執著，要向前望，亦希望他們透過研訊了解事件。

死者祁枝兒子祁志輝在庭外表示「鬆一口氣」，對裁決結果感滿意。他稱，結果與以往調查出來的資料脗合，被裁定為事實，感到釋懷，認為算是還了父親一個公道。他亦認為，陪審團的建議能夠反映醫管局的問題，如沒有人監察填表格、部門溝通不足、拔喉時沒有人監管等，被問到會否向醫管局索償或再作進一步行動，他稱會再考慮。

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