調查：逾半僱主料未來3個月增聘人手 (17:33)

調查訪問505名僱主，涵蓋11個行業，全部行業均錄得正面就業展望指數，整體明年第一季淨就業展望指數維持於正數37%。

其中餐飲及酒店業錄得66%就業展望指數，為所有行業中最高。萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊表示，由於本地新型冠狀病毒疫情回穩及疫苗接種率相對較高，社會期待內地與香港恢復通關，疫情穩定刺激餐廳及酒店業僱主的招聘意欲。

其次為資訊科技及通訊媒體業，就業展望指數為58%；銀行、金融、保險及房地產、教育、醫療保健、社會工作及政府行業的就業展望指數均為38%。

徐玉珊稱，為把握疫後增長，金融企業致力發展數碼化和業務轉型以保持競爭力；隨着上市公司對環境、社會及管治（ESG）績效披露要求提高，對有經驗人才的需求將繼續增加。她又表示，許多行業迅速發展數碼化轉型，這些僱主預計未來3個月內擴大招聘，對大數據分析、機器學習、人工智能和網絡安全中的人才需求將持續。

徐玉珊補充，報告亦反映就業市場持續改善，今年8至10月經季節性調整的失業率由4.5%降至4.3%，反映不少企業已從疫情中恢復，料明年招聘計劃將穩步增長。