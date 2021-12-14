兩清潔公司涉合謀定價奪1.8億元合約　競委會入稟提控　兩公司涉共用員工標書同錯「柒」字 (17:23)

競委會行政總裁畢仲明指出，兩間公司有「不尋常」安排，香港工商與民順之間共用辦公室，香港工商准許民順員工在同一處所（即香港工商的辦公室）營運，曾出現同一員工處理兩間公司已填妥的財務計劃書及標書，香港工商辦公室的電腦內有捷徑連結民順的電腦，香港工商職員可透過捷徑查閱民順的敏感商業文件。

畢仲明指出，兩間公司提交的標書中，部分項目定價相同或相近，但缺乏合理原因，而兩間公司在其中一次提交標書中有相同錯處，同樣將「柒」字寫錯。競委會又表示，香港工商與民順在2016年5月27日至2018年8月21日，就向房委會提交的17份標書，交換商業敏感資料，涉及房委會管理的公共屋邨及其他工廈的清潔服務，競委會有合理因由相信，相關行為構成合謀定價，屬嚴重反競爭行為，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。

競委會稱，調查人員於香港工商的辦公室蒐證期間，民順或香港工商人員試圖從其中一間公司的電腦，刪除連結至另一公司系統的捷徑，以及大量可能與競委會調查有關的商業文件，有關妨礙搜查的案件已交警方跟進。