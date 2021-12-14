兩清潔公司涉合謀定價奪1.8億元合約　競委會入稟提控　兩公司涉共用員工標書同錯「柒」字 (17:23)

長沙灣海麗邨清潔工2017年起罷工，民協及職工盟連同約20名清潔工當年12月向競爭事務委員會投訴，質疑清潔服務承辦商香港工商清潔服務有限公司及民順清潔有限公司，涉競投房委會的清潔服務合約時合謀。競委會今日（14日）就此入稟競爭事務審裁處，向兩間公司及公司3名董事陳明珠、鄭業釗和鄭學權展開法律程序。案中兩公司的涉嫌合謀行為涉及房委會17次招標，合約總額約1.8億元。
競委會行政總裁畢仲明指出，兩間公司有「不尋常」安排，香港工商與民順之間共用辦公室，香港工商准許民順員工在同一處所（即香港工商的辦公室）營運，曾出現同一員工處理兩間公司已填妥的財務計劃書及標書，香港工商辦公室的電腦內有捷徑連結民順的電腦，香港工商職員可透過捷徑查閱民順的敏感商業文件。
畢仲明指出，兩間公司提交的標書中，部分項目定價相同或相近，但缺乏合理原因，而兩間公司在其中一次提交標書中有相同錯處，同樣將「柒」字寫錯。競委會又表示，香港工商與民順在2016年5月27日至2018年8月21日，就向房委會提交的17份標書，交換商業敏感資料，涉及房委會管理的公共屋邨及其他工廈的清潔服務，競委會有合理因由相信，相關行為構成合謀定價，屬嚴重反競爭行為，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。
競委會稱，調查人員於香港工商的辦公室蒐證期間，民順或香港工商人員試圖從其中一間公司的電腦，刪除連結至另一公司系統的捷徑，以及大量可能與競委會調查有關的商業文件，有關妨礙搜查的案件已交警方跟進。