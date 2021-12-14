區選敗選人歐頌賢涉選舉舞弊受審　唱歌表演者、書法導師稱沒為被告拉票 (18:13)

報稱機械工程師的被告歐頌賢（44歲），被控於前年10月10日在區議會選舉中作出為他人提供娛樂的舞弊行為，即提供歌唱表演；以及於同月16日在選舉中作出賄賂選民的舞弊行為，即提供書法班。

雙方承認事實指出，上述表演和書法攤位旁邊，均擺放了印有被告姓名、肖像及「中西區大學社區幹事」職銜的易拉架，並有人派發傳單和拍攝。事後被告向杜卓婷、徐朗翹支付共1200元，及向郭顯明支付800元，被告有申報該兩筆費用為選舉開支。

庭上播放被告facebook專頁上，「正能量歌曲街站」和書法班宣傳片段。街頭表演者杜卓婷庭上作供稱，她獲被告邀請以正能量主題作街頭表演，因當時社會氣氛沉重，她遂答應演出，杜卓婷連同彈結他的徐朗翹在西營盤港鐵站C出口唱歌表演約一小時。杜卓婷表示，專注唱歌沒留意在場的被告，徐朗翹沒為意被告有否派傳單，兩人均稱表演期間沒為被告拉票。

控方讀出書法家郭顯明（又名郭騰龍）書面供辭，他稱被一名不知名女士邀請上址擺檔教授書法，他強調不認識被告、不知她是候選人。郭顯明稱，他只是專心教人寫書法，及後回想起該聯絡他的女子，曾提醒郭顯明不要叫人投票。惟他沒理會和詢問活動是否關於選舉。

被告選舉義工：接信息後「自動自覺」取傳單派發

控方傳召為被告當選舉義工的盧紀慈作供，她稱於歌唱表演和書法班擺街站期間，獲通訊群組信息通知，「自動自覺」取傳單向途人派發，上面印有被告姓名、相片和政綱，被告亦有在表演者旁邊派傳單。盧紀慈表示，她只站於港鐵站外派單張，她不知接過傳單的途人其後有否駐足欣賞表演。

盧紀慈供稱，她早前認識書法家郭顯明，故提議被告找郭顯明辦書法班，但盧紀慈沒有叫他幫忙拉票，盧紀慈當時也沒邀請在場者參加書法班。她同意辯方所稱，她只默默低調派傳單，不需呼籲他人支持被告，也不會提及選舉。辯方問盧紀慈，該些活動是否不限大學選區選民參與？盧紀慈同意，稱因為不知途人是否當區選民。

廉政公署高級調查員梁嘉豪供稱，他於舉辦書法班當晚近7時到場觀察，有一名老伯在攤位教寫書法，被告在相距2至3米外與4名男女派發傳單，宣傳書法活動。梁嘉豪指出，至當晚近9時，共有約9人坐下來學書法。案件明（15日）續。