海關打擊侵權卡拉OK機 搜店舖及派對房間拘22名男女 (15:12)

海關早前接獲舉報有商舖出售懷疑載有未經版權持有人授權歌曲卡拉OK機，經過深入調查及獲版權持有人協助，本月2日在深水埗、旺角及灣仔8間零售店鋪及一個儲存倉，檢獲110套卡拉OK機，市值約60萬元。每套卡拉OK機已預載4萬至6.5萬首懷疑侵權歌曲，售價由2000至1.3萬元不等。行動中拘捕年齡22至60歲的9男1女。

另於本月6至9日，海關與警方採取聯合行動，突擊搜查旺角、深水埗、尖沙嘴及銅鑼灣共30間派對房間，涉嫌在業務中管有並提供侵權卡拉OK歌曲予客人使用，共檢獲37套懷疑侵權卡拉OK機，共載有逾100萬首懷疑侵權歌曲，另外6套載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機套裝，總值約70萬元。行動中，拘捕11男1女場所負責人及店員，年齡20至44歲。所有被捕人士，涉嫌違反版權條例，案件仍在調查中，現正保釋候查。警方在行動中票控9人，涉嫌沒掃瞄及無確保客人掃瞄「安心出行」。

版權及商標調查科高級監督黃蕙荃稱，海關提醒營商人士需要遵守版權條例，售賣侵權物品及業務過程中管有並使用侵權物品，均屬嚴重罪行。一經定罪每件侵權物品可判罸款5萬元及監禁4年。聖誕及新年將至，海關會繼續嚴厲執法，從不同層面打擊侵權活動。呼籲市民尊重知識產權，歌曲受版櫂條例保護，創作人花好多心血製作歌曲。