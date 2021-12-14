立法會選舉｜馮驊：口岸票站擬直播點票　指示票站職員勿戴黃口罩 (14:17)

馮驊中午到訪北角社區會堂模擬票站後見記者，他說因應上次選委會選舉點票較長，今次設新安排，包括以往需填寫及數齊文件才點票，今次會先點票，也簡化填表及優化電腦系統。他沒回應能否下周一（20日）完成點票，指出以往選舉點票工作需10多小時，冀在新措施及加派工作人員下能盡早完成點票。

多個公共交通工具在選舉日提供免費乘車，馮驊說選民獲編配的票站通常就近住所，大部分可步行前往，但相信選民當日亦有其他活動，交通安排能方便他們。至於投票率，他說選管會不會分析。

可否穿「香港加油」衣物？

馮驊：若票站主任認為引發爭執或提供外套遮蓋字眼

馮驊提到投票站內不應展示任何政治意識字眼，呼籲勿做違法的事。被問是否容許選民穿「香港加油」衣物或戴黃口罩進入投票站，他強調投票站突顯香港選舉制度是政治中立，不能影響他人，會保障市民在無干擾下投票，但不論什麼顏色口罩，無引起秩序問題便可，另已指示票站職員勿戴黃色口罩。他沒正面回應是否准許展示香港加油，但稱某些字眼本身無特別意義，惟若經社會廣泛使用而令其帶有第二層意義，而票站主任認為字眼會引發不必要爭執時，就可能會提供外套遮蓋字眼。

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