O記檢大量槍械拘10人　稱部分曾活躍反修例示威 (13:50)

警方搜出11支預壓式充氣高壓氣槍、一支疑由模擬流彈發射器改造並以氣體推動的改裝煙霧彈發射器、190支經懷疑改裝、超過法定兩焦耳的氣槍及大量軍事戰略裝備，其中一支預壓式氣槍槍口能量可高達2000焦耳，與真槍不相伯仲。此外，警方檢獲高壓充氣電泵和氣樽、6700多發0.25至0.82口徑的鉛彈、6部對講機、多把刀斧、9個軍用防毒面具、5個濾罐及16塊懷疑軍用級別的防彈板等。警方軍械法證課會進一步檢驗。

O記高級督察林欣鎏表示，預壓式充氣高壓氣槍屬超強力以高壓氣體驅動的槍械，可對人體及財產造成嚴重及致命傷害。他稱，一支9毫米實彈手槍，平均焦耳是500至900，常見步槍則為1700至2200焦耳，而今次檢獲的其中一支0.72口徑的預壓式氣槍，據其生產商官方資料及網上影片顯示，槍身裝有650毫升高壓氣樽，平均可發3至4發子彈，能量可達2000焦耳，能粉碎一塊建築用的磚頭，有海外用家打獵時僅用一發即將一頭成年鹿擊斃。

O記警司陳昕表示，被捕的9男1女年齡介乎21至46歲，部分人曾活躍於兩年前的暴力示威及暴動事件，不排除是潛在的社會暴力分子，他們涉無牌管有槍械、管有攻擊性武器、無牌管有無線電通訊器、未經許可進口戰略物資被捕，仍正扣查，警方正追查槍械來源、意圖及有否同黨。