八旬翁遭誤拔導管後亡　陪審團退庭商議 (13:10)

事主祁枝（終年83歲，退休的士司機）2016年5月19日入院，同月30日不治。

何官稱，護士為事主入院填寫表格出錯，包括填漏跌倒風險指數。事主當晚跌倒後，須進行髖關節骨科手術，骨科醫生指出此為緊急手術，心臟科專科醫生則認為沒有急切性。至於事主進入深切治療部後，情況有否好轉，據事主兒子及醫生的說法，認為事主的情況有改善。陪審團亦要考慮其他議題，如拔喉有否造成空氣栓塞，惟解剖時無法找到氣泡，法醫曾解釋事主不是即時死亡，又或與急救時心臟有跳動有關。另有醫生表示，會啟動早期醫療事故通報系統，惟事主家屬向病人聯絡主任查詢時，對方稱沒有收到通報。

何官表示，事主死因為急性心肌梗塞。若陪審團接納事主是死於此疾病，而疾病是危及生命，醫療介入無法阻止其死亡，應裁定是「死於自然」。若陪審團認為事主的病況沒危及生命，他接受治療後最終死亡，且不屬不合法被殺，則應裁定「死於不幸」，當中亦可涉及人為因素意外致死。何官提醒陪審團，關鍵不是治療是否恰當，而是事主病況危及生命的程度，若不能肯定其死因，就只能裁定「死因存疑」。