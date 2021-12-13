警破倫敦金案拘18人　涉騙款630萬洗黑錢1200萬 (17:38)

警方相信涉案詐騙集團由今年初起運作，騙徒利用尖沙咀一個商業大廈單位作電話傳銷中心，先設立公司網頁，聲稱可提供不同貴金屬投資，並將其塑造為正當投資公司，並聘請無投資及金融背景的人為經紀，又在街頭或隨機致電訛稱進行問卷調查，套取事主個人資料及過往投資經驗等，之後聯絡事主介紹虛假的倫敦金投資計劃等。

商業罪案調查科總督察鄧國軒表示，當事主表示有興趣時，騙徒會要求事主將金錢傳入指定戶口或支付現金等，之後會提供一個虛假網頁，聲稱可讓事主進行相關投資，並在網頁中營造短時間內炒賣直至無結餘的假象，實際上並無為事主做投資。當事主想取回餘額時，騙案會用不同籍口拒絕。

鄧國軒續稱，經財富調查後發現涉事公司由完全不清楚公司運作的人開設，收取事主金錢的戶口是傀儡戶口，持有人對業務一無所知，並由傀儡戶口轉賬至集團成員或經紀戶口。警方發現受騙事主7男6女（23至65歲），每宗涉款5萬至160萬元不等。警方上周四在集團約1000呎的尖沙咀寫字樓、九龍及新界各地拘17男1女（21至33歲），檢獲大量電話、電腦、涉虛假陳述投資廣告、開戶文件、數簿、假證書及獎狀等，並檢獲5隻價值約100萬名表，及凍結2個戶口，涉款220萬元。