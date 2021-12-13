機場警侵吞藏5萬元報失銀包罪成還押　官斥被告口供「荒謬絕倫」監禁是唯一選項 (17:27)

辯方求情提及，被告馮奕鈞（案發時28歲）為家中唯一經濟支柱，他不但會因本案留下案底，更失去夢寐以求的工作，已是最大懲罰。辯方稱，被告過往多次獲上司嘉許，且本案中事主沒有任何損失，冀法庭能夠輕判處理。

裁判官彭亮廷裁決時引述被告稱，他處理涉案銀包時，要記錄每張鈔票的序號，而帶銀包到報案室的女子，其嬰兒在哭鬧，被告遂讓她離開，決定把銀包藏在茶水間雪櫃底，翌日以「不留名」的方式處理。彭官斥說法「荒誕、荒謬」，指出警隊沒有規定要把每張鈔票的序號記下，被告大可以記錄鈔票的面額、總額及數量等；又說即使被告有處理偽鈔經驗，亦沒有理由懷疑當時該銀包內藏有偽鈔。

對於被告供稱報案中心的夾萬不安全，故把銀包放在雪櫃底，彭官質疑，被告發現問題但從未向上級反映，甚至假定其他警員會偷竊，形容被告的解釋「荒謬絕倫」，遂裁定他罪成。