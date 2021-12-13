黎智英六四集會案求情：若悼念因不公義死去者是罪　讓我承受懲罰 (16:20)

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻求情時指出，本案並非涉及2019年反修例示威，亦與之不同，悼念六四晚會是以和平方式舉行，延續過往傳統。黎智英的煽動角色甚小，他在噴水池舉起蠟燭但沒發言，在場者高叫的口號和他無關。

彭耀鴻讀出黎智英親筆撰寫的陳情信，黎智英表示沒有參與維園六四晚會，他在記者面前點燃燭光提醒全世界悼念，31年前在天安門廣場的年輕男女，他們視真相、正義和良善比生命重要，並為此捨生。

何桂藍親自求情時稱「無講用咩法律言辭堆砌都好，今日對我個人嘅判刑，都係對每一個2020年6月4日喺維園出現過嘅香港人判刑。」

鄒幸彤：真正煽動聚集是在北京以坦克車和槍任意殺人者

今日甫開庭時，鄒幸彤的代表大律師張耀良表示已被解僱。鄒幸彤自行求情稱，本案審訊的或是維園最後一個六四燭光晚會，且支聯會已被政府「謀殺」，這肯定是最後一次支聯會出現在6月4日的維園。她稱，本案審訊的是31年來象徵反抗的傳統，強行以控告等方法終止六四集會的傳統。

她形容，六四晚會只在特殊的時間被以特殊手段刑事化；審訊中最重大的不公義是被隱藏和不被提起，真正煽動數以十萬計的人在六四維園聚集的，是在北京以坦克車和槍任意殺害他人的殺人兇手，他們卻從未受法庭懲罰，而尋求真相和問責的人就不斷被指違法，這是32年來在內地及今日在香港發生的事。

鄒幸彤表示，殺人兇手掌握權力和法律，以為可容易控制輿論的對錯，以及定罪與否，「我個人拒絕合作和屈服在所謂的罪名之下，若這國家仍着重維持公平的外表，應審訊那些殺人兇手，而不是我們」。她又形容，去年六四燭光在全港和維園亮起，八九亡魂和反修例運動和應，各人在晚會表達不同政見，似乎是作為這31年傳統的恰當終章，展示縱然支聯會已不再，但這追求正義和民主的晚會以此形式繼續。

相關報道：黎智英鄒幸彤等煽惑參與六四集會案 8人判囚4.5個月至14個月