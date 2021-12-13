警掃灣仔區9間涉性服務無牌按摩院　拘33人 (16:02)

警方表示，經上一輪執法後，發現該些賣淫場所由3個不同犯罪團伙操縱中，警方由7月起已按涉案者背景、財富審查等進行調查，並發現該些賣淫場所經警方執法後輕易「翻生」，更發現其中9間場所為同一集團所操控，遂於本月10日聯同入境事務處再次展開拘捕行動。

警方於當日先在港九新界拘捕相信是集團主腦的2男3女，涉操控表面無可疑公司，作為上一輪的賣淫場所作水電煤及租約登記等，個別被捕者戶口曾處理犯罪得益，並相信主腦有黑社會背景，與全港約70個非法場所有關。警方同日再在多個三無大廈、低端商住大廈中搗破9間無牌按摩院的賣淫場所，共拘捕28名女子，其中2名47歲香港女子相信為管理人，負責收「肉金」及招攬顧客等，另外26人為性工作者。

被捕性工作者中，有4名越南及中國籍女子為非法入境者，在福建、珠海及越南經水路到港，並在賣淫場所留宿，另有3人為泰國及中國籍家傭，以及3名持雙程證到港的內地女子。警方在行動亦檢獲大量收藏在床底等隱閉地方的賣淫工具，包括保險套及按摩油等，及監管警方執法及性工作者工作情況的閉路電視，亦檢獲34萬元犯罪得益。警方稱該些場所提供每項服務收費約500至800元，每日營收約1萬元。

灣仔警區情報組主管陳敬樂表示，賣淫集團改變昔日接客手法，改在手機使用私隱度高的加密通信軟件作客服，以預約模式招攬客人，如Telegram及Zello等，利用軟件暱名及自動刪除功能增加調查難度。他稱集團對法律認識度提高，由以往數名技師向數人提供性服務，改為「一樓一鳳」模式，以逃避法律對賣淫場所的定義，並會把廣告貼在貼燈箱、信箱等隱閉地方。

另外，問及行動是否涉及警方人事及訓練處長蔡展鵬涉光顧無牌按摩院一案，灣仔警區助理指揮官（刑事）署理警司何兆東稱有關案件已交由有組織罪案及三合會調查科負責，並已進入司法程序，現無資料補充。